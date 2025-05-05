open-navigation
giovaniperlapace.it
online il nuovo sito che dà voce
alla pace e alla speranza

Da oggi sarà uno spazio digitale che darà voce alla pace e alla speranza. Anche se il mondo è immerso nella logica della guerra, la voce dei giovani è la voce della pace, perché è la voce del futuro.

GLOBAL FRIENDSHIP 2025

ROMA

"C'è sempre un'altra via". Il Global Friendship 2025 ci ha dato la speranza che l'amicizia sia capace di costruire ponti di pace.

CORRIDOI UMANITARI

MONDO

Salvare vite in un mondo di conflitti e guerre significa iniziare a costruire la pace. L'accoglienza e l'integrazione sono possibili, sono la via per un futuro migliore da vivere insieme.


Noi Giovani per la Pace siamo concretamente impegnati a migliorare la nostra società, diffondendo una cultura della pace e della solidarietà.

Tutto è possibile, tutto può cambiare

Nessuno di noi è troppo giovane per non poter fare la differenza.
Insieme è possibile costruire un mondo di pace.

VIENI ANCHE TU!

Un giovane per la pace di goma - rdc che ha scelto di difendere i più deboli

Scopri di più su Floribert

Ascolta
il podcast

La scuola di Floribert

Vuoi saperne di più? Ascolta l'episodio del podcast

Portando la gioia e l’allegria agli anziani, ricerivamo da loro affetto, amicizia e senso della vita, in quella che è una vera e propria di umanità.

PER SAPERNE DI PIÙ

L’eco-lab di pace è un luogo dove noi giovani ci incontriamo per fare del bene non solo al nostro prossimo, ma anche all’ambiente.

PER SAPERNE DI PIÙ

Alla scuola della pace si fa merenda insieme, si gioca e si fanno i compiti, si parla e si imparano cose nuove. I bambini sono educati alla pace, imparano il valore della solidarietà e del rispetto verso l’altro.

PER SAPERNE DI PIÙ

Incontriamo i senza fissa dimora, portando loro un pasto caldo, una coperta, ma soprattutto la nostra amicizia, per contrastare la solitudine e contrastare l’indifferenza.

PER SAPERNE DI PIÙ