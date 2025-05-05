Tutto è possibile, tutto può cambiare

Da oggi sarà uno spazio digitale che darà voce alla pace e alla speranza. Anche se il mondo è immerso nella logica della guerra, la voce dei giovani è la voce della pace, perché è la voce del futuro.
"C'è sempre un'altra via". Il Global Friendship 2025 ci ha dato la speranza che l'amicizia sia capace di costruire ponti di pace.
Salvare vite in un mondo di conflitti e guerre significa iniziare a costruire la pace. L'accoglienza e l'integrazione sono possibili, sono la via per un futuro migliore da vivere insieme.
Noi Giovani per la Pace siamo concretamente impegnati a migliorare la nostra società, diffondendo una cultura della pace e della solidarietà.
Nessuno di noi è troppo giovane per non poter fare la differenza.
Insieme è possibile costruire un mondo di pace.
Portando la gioia e l’allegria agli anziani, ricerivamo da loro affetto, amicizia e senso della vita, in quella che è una vera e propria di umanità.
L’eco-lab di pace è un luogo dove noi giovani ci incontriamo per fare del bene non solo al nostro prossimo, ma anche all’ambiente.
Alla scuola della pace si fa merenda insieme, si gioca e si fanno i compiti, si parla e si imparano cose nuove. I bambini sono educati alla pace, imparano il valore della solidarietà e del rispetto verso l’altro.
Incontriamo i senza fissa dimora, portando loro un pasto caldo, una coperta, ma soprattutto la nostra amicizia, per contrastare la solitudine e contrastare l’indifferenza.