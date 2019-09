“Partecipo alla manifestazione per il clima perché credo che le cose possono cambiare”

I Giovani per la Pace allo sciopero per il clima “Friday For Future”

La nostra è una delle tanti voci di tutti quei giovani nel mondo che manifestano per l’ambiente. È bello vedere che l’impegno per un tema così importante può nascere da una persona e da tante persone che decidono di manifestare per il futuro, per sé, per gli altri, per tutti. È bello vedere che una questione per troppo tempo “invisibile” come l’inquinamento stia diventando “visibile” grazie a persone giovanissime, che oggi in tante città italiane e del mondo hanno sfilato con cartelli colorati e slogan creativi, alcuni ripetuti da altri giovani che li hanno scritti dall’altra parte del mondo. Come Giovani per la Pace sappiamo che all’inizio si può essere anche in pochi, ma dire “mi sta a cuore” fa bene e alla lunga attrae molti a cercare soluzioni per problemi complessi. Ne facciamo esperienza tutti i giorni quando cerchiamo di rendere “visibili” le situazioni ai margini, i poveri, che bisogna aiutare concretamente, anche con una cultura di pace e inclusione. Così pensiamo a quanto la cura del pianeta sia importante in particolare per le popolazioni più povere del mondo, per le periferie che si riempiono di discariche, per i mari che si riempiono di plastica.

Tags: