Brillano gli occhi dei bambini – riflessioni dopo il Natale in un campo profughi

È la quarta volta che vengo ad Atene ed ogni volta che preparo la valigia per ripartire una sensazione agrodolce mi pervade.

Venire al campo e donare un po’ di infanzia ai bambini che vivono qui non è una semplice vacanza o una semplice esperienza di volontariato di qualche giorno l’anno.

Venire qui significa vedere materializzarsi davanti gli occhi la sofferenza, la crudeltà del nostro mondo e della guerra, significa abbracciare anime pure a cui sta venendo sottratta un’infanzia, una casa, il diritto alla libertà.

Vedere il campo è avere davanti gli occhi muri grigi che sembrano arrivare al cielo contornati da filo spinato, guardie giurate e indifferenza. Venire qui significa dover essere pronti ad aprire le braccia e il cuore ai sorrisi dei bambini, alla loro gioia e alla loro innocenza, ma anche alla sofferenza e alla quasi rassegnazione che traspare dagli occhi di madri e padri che hanno affidato al mare il destino dei propri figli, di figli senza padri, diventati uomini prima di quanto fosse giusto ma che si sciolgono in un abbraccio, di ragazze che diventano donne e che sognano un mondo in cui poter essere libere, di bambini che sognano di fare i calciatori, le maestre o i dottori. Parlare con queste persone, ascoltare le loro storie, guadagnare la loro fiducia implica anche prendersi la responsabilità di portare sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri le loro parole di speranza, le loro paure, significa non lasciarli soli, diventare la loro voce con chi non vuole uscire dalla sua bolla di egoismo ed indifferenza, di sognare e pregare per loro ogni giorno.

Il campo ti toglie tutto, ti risucchia ogni energia, ti toglie la voglia di sognare, eppure dietro un primo velo di tristezza e rassegnazione gli occhi delle persone che ho incontrato brillano di resilienza e speranza per un domani migliore.

Brillano gli occhi dei bambini che ci riconoscono, le nostre pettorine blu sono diventate segno di amicizia e speranza, ci corrono incontro e ci abbracciano senza volerci far andare via. Brillano quando Baba Noel (Babbo Natale dai noi) li chiama per nome sul palco, quando gli diciamo le poche parole che conosciamo in arabo o in farsi, quando passiamo nella galleria dell’autostrada con il pullman. Brillano gli occhi di ragazzi e ragazze iracheni, afgani, curdi alla vista dei pesci in un acquario o di un brownie con il gelato. Brillano gli occhi delle mamme e dei papà che ci ringraziano per quello che facciamo per i loro figli, che ci offrono acqua, the, biscotti anche quando non ne hanno. Brillano gli occhi di Ali, Navid, Asma e Asra, incontrati quest’estate e legati a noi per sempre. Brillano gli occhi di Amir Ali, Mustaba, Ahmed, Viana, Rajid, Yosser e dei loro genitori, brillano perché sono riusciti ad andare via dal campo ed hanno guadagnato un pezzetto di questa libertà che si meritano. Brillano gli occhi di Malak, Hassan, Eyad, Hossein, non so dove siano o cosa stiano facendo, ma so che la luce nei loro occhi non si spegnerà mai, perché il campo puó toglierti tutto, ma mai la voglia di vivere profonda che queste persone emanano.

Brillano gli occhi di Abbas, Zahra, Zeinab, Zahra, Azade, Hassan, Kaled, Mohammed e Firas che ho conosciuto la prima volta ad Eleonas e che sono ancora imprigionati in questa bolla di indifferenza; sono nostri amici, il loro amore è cresciuto e ormai salutarli significa lasciare un pezzo del mio cuore con loro e portarmi via un po’ del peso della loro sofferenza, vorrei non vederli la prossima volta che torno, custodisco gelosamente nel mio cuore i loro sorrisi ed i loro abbracci.

Miei piccoli amici grazie, grazie di insegnarmi ad essere gentile con la vita e con le persone anche quando queste non sono gentili con noi, grazie di avermi aperto le vostre case e i vostri cuori, grazie per i vostri occhi pieni di luce e per la vostra gioia, grazie perché mi insegnate a sperare in un domani migliore. Grazie perché i vostri occhi hanno incrociato i miei, grazie perché mi insegnano a guardare il mondo.

Giulia (22 anni)